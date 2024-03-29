الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت في حريق شقة بأبو النمرس

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول إصابة سيدة في حريق شقة سكنة بمنطقة أبو النمرس، واستعلمت عن الحالة الصحية للسيدة المصابة، وكلفت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وفحص آثاره لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وأخرى إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، الذي تسبب في إصابة مالكة الشقة بحروق وتم نقلها إلى المستشفى.