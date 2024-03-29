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ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في فيتنام بواقع 5.66% خلال الربع الأول

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 1:07 م

كشف مكتب الإحصاء العام في فيتنام، اليوم الجمعة، نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 66ر5% في الربع الأول، وهو أعلى معدل لتلك الفترة منذ 2020.

وجاء النمو مدفوعا بزيادة قوية في مجال الصناعة والتشييد، وقد نما بواقع 28ر6 % ، وشارك بنسبة 7ر35% في إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت البيانات التي نشرت خلال مؤتمر لمكتب الإحصاء العام اليوم الجمعة، في هانوي، نمو القطاع الخدمي، بما في ذلك التجزئة والسياحة، بواقع 12ر6 %، وليصل نصيبه إلى 5ر43 % من اقتصاد البلاد.

واستقبلت فيتنام 6ر4 مليون سائح دولي في الربع الأول، بارتفاع 6ر78 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  

وفي الربع الأول، نما قطاع الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك بواقع 98ر2 %، ليساهم بواقع 8ر11 % في إجمالي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم، بنسبة سنوية بلغت 97ر3 % في الربع الأول.


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