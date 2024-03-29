جالانت يصدر تعليماته بتوسيع نطاق الحملة الإسرائيلية في الشمال: انتقلنا من مرحلة الصد لملاحقة عناصر حزب الله

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، اليوم الجمعة، أوامره لقوات الدفاع بـ"توسيع نطاق الحملة في الشمال" بعد تقييمه للوضع في القيادة الشمالية.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) عن جالانت قوله اليوم: "لقد انتقلنا من مرحلة الصد إلى ملاحقة (عناصر) حزب الله بنشاط، وأينما اختبأوا سوف نصل إليهم، بما فى ذلك فى الأماكن البعيدة مثل دمشق وما وراءها".



وقال جالانت: "سوف نزيد من معدل الهجمات ونوسع عملياتنا-هذا هو ما نقلته خلال الأسبوع الجارى لوزير الدفاع (الأمريكي) أوستن فى واشنطن، وإلى المبعوث (الأمريكي) الخاص عاموس هوكشتاين، وآخرين- وهذا هو ما أصدرت تعليماتى بشأنه لقوات الدفاع الإسرائيلية فى القيادة الشمالية".