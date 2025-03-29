أعلنت إدارة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورتها الأولى والتي تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي عن لجنة تحكيم عروضها المسرحية في مسابقة عروض مسرح العلبة الإيطالي ومسابقة الفضاءات غير التقليدية.

ويقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 15 أبريل المقبل على مسارح أكاديمية الفنون.



وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي من السيناريست عبدالرحيم كمال مساعد وزير الثقافة والمشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية رئيسًا وبعضوية كل من: الفنانة كريمة منصور، والمنتجة هبة الهواري، والدكتور صبحي السيد الأستاذ بقسم الديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور علاء قوقة الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.



وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية من دكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بقسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية رئيسًا، وبعضوية كل من: دكتورة أسماء يحيى الطاهر مدرس الدراما والنقد بكلية الآداب بجامعة حلوان والمنتدبة بقسم المسرح بالجامعة الأمريكية، والمخرج أكرم فريد، والإعلامية بسنت بكر، والدكتورة سماح السعيد الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودكتور عمر المعتز بالله دكتور تاريخ العمارة وتاريخ الفن بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والفنانة ميريت ميشيل.



ويشارك 11 عرضا في مسابقة العلبة الإيطالي وهي: الجريمة والعقاب ومع الشغل والجواز وليالينا والشك و3 مقاعد في القطار الأخير، وحتى يطير الدخان، والبؤساء، والمفتاح، وأحفاد دافنشي، والطاحونة الحمراء، وحكاية من الذاكرة.

ويشارك 10 عروض في مسابقة الفضاءات غير التقليدية وهي: مباراة القمة، وفريق الكابتن يحيى الناشد، وجدول الضرب، ومسافر ليل، والضيف، وحلم ليلى، ويوميات ممثل مهزوم، والطائر الأزرق، والزائر، ودمي من ورق.

وتشكلت لجنة مشاهدة العروض المسرحية المتعددة في مسابقتي فضاء مسرح العلبة الإيطالية والفضاءات المسرحية غير التقليدية من الدكتور رامي بنيامين الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية ووكيل كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والناقد باسم صادق، والمعيد بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية حازم القاضي، والفنان عبدالله محمد مقرر اللجنة.

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان، قررت تحديد مدة المهرجان بمدة 10 أيام، والتي من المقرر إقامتها في النصف الأول من أبريل المقبل على مسارح وساحات أكاديمية الفنون.

يذكر أن هذه الدورة هي الدورة الأولى للمهرجان وتحمل اسم الدكتور أشرف زكي، وتقدمت للمهرجان أكثر من 160 عرضًا مسرحيًا في المسابقتين: مسابقة فضاء العلبة الإيطالي ومسابقة الفضاءات غير التقليدية.

ويدير المهرجان، المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، والمشرف على مسرح نهاد صليحة.