السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الفطر وبحث التعاون الصحي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أعرب خلاله عن تهانيه القلبية للرئيس وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة، موجّهًا التهنئة لرئيس الوزراء الباكستاني وللشعب الباكستاني الشقيق، ومتمنيًا دوام الأمن والاستقرار والرخاء للبلدين.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول أيضًا سُبل تعزيز التعاون المشترك، حيث أعرب رئيس وزراء باكستان عن تقديره للنجاح الكبير الذي حققته مصر في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وقد رحّب الرئيس بهذا التوجه، وتم الاتفاق على تواصل الجانبين لبحث آليات بدء التعاون المشترك في المجال الصحي، بما يسهم في دعم جهود باكستان في مكافحة المرض، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين.