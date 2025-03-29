4 قتلى و19 مصابا في هجوم روسي بمسيرات على دنيبرو في أوكرانيا

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قال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 ونشوب حريق كبير في مجمع فنادق ومطاعم ومبان أخرى في وقت متأخر اليوم الجمعة في مدينة دنيبرو في جنوب شرق البلاد.

وأضاف ليساك أن حرائق نشبت في مبنى سكني شاهق ونحو عشرة منازل، وذكر أن أطقم الإطفاء نجحت في إخماد الحريق في مجمع الفنادق، وفق وكالة رويترز.

وذكر ليساك في منشور سابق، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لأن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "من المعروف الآن أيضا أن العدو وجه أكثر من 20 طائرة مسيرة نحو المدينة.. وتم إسقاط معظمها".

وأظهرت صور ومقاطع مصورة منشورة على الإنترنت ألسنة اللهب وأعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

كما بيَّنت صور ومقاطع مصورة أخرى مبنى محطم من الداخل، وطوابق علوية متضررة بشدة في مبنى سكني شاهق وشوارع تناثر فيها الزجاج المحطم ومواد البناء.