خرجت تظاهرات حاشدة في "تل أبيب"، مساء يوم السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة ووقف الحرب.

وأفادت مصادر عبرية بانطلاق تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل ورفضا لإقالة رئيس "الشاباك" رونين بار والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال.

يأتي ذلك بعدما بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسجيلاً جديداً لأحد الأسرى الإسرائيليين، ظهر فيه بحالة نفسية صعبة، مناشداً نقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بالضغط على حكومة الاحتلال لإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى تحريره وبقية الأسرى.

وفي التسجيل، الذي حمل عنوان "الوقت ينفد"، قدّم الأسير نفسه على أنه "الأسير رقم 22"،ووجّه نداءً عاطفياً إلى الإسرائيليين قائلاً: “أين هي حقوقي؟ لقد عملت تحت راية نقابات العمال لـ15 عاماً، ولم أطلب شيئاً قط، وهذه المرة أطلب فقط: أخرجوني من هنا، ألا أستحق ذلك؟".

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 896 مواطنًا وأصيب 1984 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.