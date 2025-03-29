جوارديولا: لا نستحق «ساعة يد مكافأة» إذا توجنا بمونديال الأندية

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رأيه بشأن الأحاديث المتداولة حول حصوله ولاعبيه على مكافآت مالية، في حال تتويج الفريق بلقب كأس العالم للأندية.

وأكد جوارديولا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الفريق لا يستحق أي مكافآت هذا الموسم، قائلًا:" لا نستحق أي مكافأة هذا الموسم.. لا نستحق حتى ساعة يد كمكافأة."

وأضاف المدرب الإسباني:" إذا ذهبنا إلى هناك وحققنا اللقب، فسيكون ذلك من أجل النادي وجماهيره، وليس بحثًا عن أي مكاسب شخصية."

ويستعد مانشستر سيتي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، بحثًا عن إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد النجاحات التي حققها مع جوارديولا في السنوات الأخيرة.