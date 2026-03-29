قام محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، بجولة ميدانية ليلية، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم.

شملت الجولة مناطق: المسلة، والسواقي، ودحدورة هدى، ومنطقة البنوك، وكوبري المحمدية، ومناطق البحاري، وباغوص، والنويري، ومساكن رفعت عزمي، وكفر القرعة، ودار الرماد، ومنشاة لطف الله، وشوارع البوستة، والسنترال، ومصطفى باشا، والرملة.

خلال الجولة تم رصد عدد من المحال التجارية والكافيهات التي لم تقم بعملية الغلق الكامل، وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والغلق الكامل لجميع المحال التجارية والكافيهات والكافيتريات والمطاعم، مؤكداً أن الهدف من هذه الجولة هو التوعية وليس المحاسبة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال تكرار المخالفة.

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة اليومية لقرار الغلق الجديد، وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهاً بتكثيف الحملات على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد "غنيم"، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد لرئيس مجلس الوزراء، وعدم مخالفة القرار حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.

خلال الجولة؛ وجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، باستكمال تركيب الانترلوك بكورنيش كوبري البوستة، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أسلاك الكهرباء المتدلية من بعض أعمدة الإنارة، حفاظاً على سلامة المواطنين، كما وجه المحافظ، بتخفيض إنارة اللافتات المضيئة، وترشيد الإنارة العامة بنسبة 50%، مع إطفاء إنارة الميادين، مشدداً على ضرورة إلزام أصحاب الكافيهات الكائنة على بحر باغوص، وبحر سنورس، بالغلق الكامل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، كما وجه "غنيم"، رئيس مدينة الفيوم، بسرعة تركيب غطاء لأحد مطابق الصرف الصحي بمنطقة كفر القرعة، حفاظاً على سلامة المشاة والسيارات.

ويتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء؛ غلق المحال العامة بما في ذلك المراكز التجارية "المولات"، والمطاعم، والكافيهات، والكافيتريات، والبازارات، ومسارح المنوعات الليلية، ومحال بيع العاديات، والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، الساعة التاسعة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل "إن وجدت" على مدار الـ24 ساعة.

كما يشمل القرار، غلق كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، الساعة التاسعة مساءً، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً، ولا يسري هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.