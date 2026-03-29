الأحد 29 مارس 2026 9:58 ص القاهرة
سلطنة عُمان تدين هجمات على أراضيها وتحقق في مصادرها

وكالات
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 9:28 ص

قالت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم الأحد، إنها تدين الهجمات التي استهدفت أراضيها، مضيفة أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها.

وأضافت الوزارة أن السلطات تحقق في "مصادر ودوافع" هذه الهجمات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأعلنت عُمان، أمس السبت، إصابة عامل في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ميناء صلالة، فيما ذكرت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" لاحقا أنها أوقفت مؤقتا عملياتها في الميناء عقب هجوم السبت.

وقالت الشركة العملاقة للشحن البحري، في بيان، إن الهجوم تسبب في "وقوع انفجارات" ثم "إخلاء الميناء فورا وتعليق العمليات فيه مؤقتا"، وأضافت أن "تقديرات ميرسك الحالية تشير إلى أن تعليق العمليات سيستمر لمدة 48 ساعة تقريبا".


