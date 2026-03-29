معبر رفح البري يستأنف دخول المساعدات واستقبال الفلسطينيين من الجانبين

استأنفت الجهات الإشرافية عند معبر رفح البري إدخال شاحنات المساعدات من البوابة الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم، اليوم الأحد، إلى جانب أفواج من المغادرين الفلسطينيين للأراضي المصرية، والاستعداد لاستقبال دفعة من المرضى ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"،إدخال أفواج الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

كما لفت المصدر إلى استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية وبلغ عددهم حوالي 50 فردا بينما تم التجهيز لاستقبال 17 مريضا و33 مرافقا قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي حتى الخميس الماضي بلغت 28350 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 567 ألف طن تقريبًا، وبأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية، بلغت 1246 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 502 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.