استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 من الشرطة في غارتين إسرائيليتين على غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 من رجال الشرطة، في غارتين منفصلتين شنتهما طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم.

وقال مستشفى ناصر في قطاع غزة، الذي استلم الجثامين إن إحدى الغارات استهدفت حاجزا للشرطة، فيما قصفت الغارة الثانية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثتين.

يشار إلى أن هؤلاء الشهداء هم أحدث ضحايا التصعيد في قطاع غزة الساحلي، منذ أن دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، في محاولة لإنهاء حرب استمرت أكثر من عامين بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.