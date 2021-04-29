الإمارات: 4 وفيات و1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1584 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1961 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 518 ألفا و262 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1803 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 498 ألفا و943 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 193 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.