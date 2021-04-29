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نفى عبدالله بكري، لاعب بيراميدز، ما تردد عن وجود أزمات في صفوف فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالله بكري في تصريحات للموقع الرسمي: «لا يوجد أي أزمة في بيراميدز على الاطلاق هذا غير صحيح».

وأضاف: «اعتقد اني قدمت مباراة جيدة أمام نامونجو خاصة أنها بعد فترة كبيرة وصلت لثلاثة أشهر ونصف والجميع يلعب علىقلب رجل واحد».

وعن مباراة الزمالك بالدوري .. قال: «ستكون في غاية الصعوبة بالتأكيد وهي من التدريبات في الدوري المصري، لدينا هدف نسعى لتحقيقه».

وأتم: «الدوري مازال طويلا والثلاثة نقاط في مباراة الزمالك تضعنا على قمة الدوري».

الجدير بالذكر أن الزمالك يتربع على قمة جدول الدوري المصري برصيد 39 نقطة (من 17 جولة)، بينما يتواجد بيراميدز في المرتبة الثالثة برصيد 30 نقطة (من 18 جولة).