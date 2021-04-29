دورتموند يتطلع إلى بقاء تيرزيتش في الجهاز الفني لماركو روز

أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند اليوم الخميس أن النادي يتطلع لبقاء مدربه الحالي إيدين تيرزيتش في الموسم المقبل حتى بعد قدوم المدير الفني الجديد ماركو روز.

وقال زورك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "نخطط بوضوح لوجود إيدين في الجهاز الفني الموسم المقبل، ونتمنى ألا يتغير شيء".

وأضاف "الأسعار في ارتفاع في الوقت الحالي"، في إشارة إلى انتقال المدرب الشاب جوليان ناجلسمان من لايبزج إلى بايرن ميونخ في صفقة فلكية.

ويستعد تيرزيتش الذي تولى تدريب دورتموند في ديسمبر ، للعمل كمساعد لروز بمجرد انتقاله إلى دورتموند الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع فريقه الحالي بوروسيا مونشنجلادباخ.

لكن تردد أيضا أن تيرزيتش مرشح لتولي منصب المدير الفني لفولفسبورج.

وقال تيرزيتش "لا أريد أن أمارس هذه اللعبة، لقد تعلمت أن كرة القدم عمل يومي".

وأضاف "سعيد للغاية في المكان الذي أتواجد فيه حاليا وبالنسبة لي هناك حاليا هدف واحد، يتمثل في إمكانية تحقيق أمرين، التأهل لدوري أبطال أوروبا وربما الفوز بلقب مع دورتموند".