الحكومة السلوفينية تقر خطط استخدام أموال حزمة التعافي الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت الحكومة السلوفينية اليوم الأربعاء على خطط استخدام الأموال المقررة للبلاد ضمن حزمة التعافي الأوروبية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

تتضمن الخطة التي سيتم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية بحلول 30 أبريل الحالي لاعتمادها طرق استخدام 8ر1 مليار يورو منح و666 مليون يورو قروض من آلية التعافي والمرونة الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 45ر43% من هذه الأموال ستوجه إلى تمويل مشروعات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في حين سيتم توجيه 05ر20% من هذه الأموال نحو تشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية.

كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد أقرت في شباط/فبراير الماضي بشكل نهائي خطة التعافي الاقتصادي البالغة قيمتها 5ر672 مليار يورو (815 مليار دولار) بهدف تمويل الاستثمار والإصلاحات في دول الاتحاد لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.