نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، للحديث مع أسرة مصرية، كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدها أثناء جولته التفقدية للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.



وهنأ الرئيس السيسي الأسرة المصرية بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.

السيد الرئيس يتوقف ليتحدث مع اسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Thursday, April 29, 2021

