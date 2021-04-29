كوريا الجنوبية وفيتنام تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي-يونغ خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع نظيره الفيتنامي بوي ثان سون العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، بما فيها خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط الهادئ.

وذكرت الخارجية الكورية- في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية- أن يونج طلب من نظيره الفيتنامي خلال الاتصال تعاون فيتنام الوثيق في تعزيز العلاقات الاقتصادية وغيرها بين كوريا الجنوبية ورابطة (الآسيان).

وأعرب يونج -بحسب البيان- عن مخاوفه بشأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في البحر، فيما أكد "سون" الحاجة إلى الشفافية والمسؤولية والسلامة فيما يتعلق بالبيئة البحرية.

يشار إلى أن حكومة الرئيس الكوري "مون جيه-إن" تسعى إلى تعميق العلاقات مع دول رابطة الآسيان والدول الخمس المطلة على نهر ميكونغ كإحدى مبادراتها الرئيسية.