الناتو: بدء انسحاب قواتنا من أفغانستان بشكل منسق ومنظم

أكد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لوسائل إعلام، إطلاق الحلف عملية سحب قواته المشاركة في عملية "الدعم الحازم" من أفغانستان.



وأكد مصدر في مقر الناتو في بروكسل، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، أن عملية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان "انطلقت بشكل منظم ومنسق".



يذكر أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج أعلن موافقة الحلف على سحب قواته المتبقية من أفغانستان، عقب فترة وجيزة من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ببدء الانسحاب النهائي بحلول الأول من مايو على أن ينتهي في 11 سبتمبر، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة.