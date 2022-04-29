مدير مجموعة إيني: تطورات استراتيجية مهمة بالربع الأول من العام

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن هناك "تطورات استراتيجية مهمة" للمجموعة خلال الربع الأول من العام، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها.

وقال ديسكالزي، في معرض تعليقه على نتائج الربع الأول التي وافق عليها مجلس إدارة المجموعة، التي تسيطر عليها الحكومة الإيطالية عبر حصص لوزارة الخزانة، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة: "لقد استجبنا بسرعة للظروف المتغيرة لسوق الطاقة من خلال الاستفادة من البعد العالمي لقطاع التنقيب والإنتاج لدينا والعلاقات الوطيدة مع بلدان منتجة لتحديد فرص جديدة إضافية وبدائل للإمدادات لأوروبا".

وأضاف ديسكالزي، الذي رافق رئيس الوزراء الإيطالي، لقد أبرمنا اتفاقيات مهمة مع الجزائر ومصر والكونغو، وأخرى في أنغولا، والتي تعزز الأنشطة المشتركة مع الشركات الحكومية المحلية بهدف دفع تدفقات أكبر لصادرات الغاز الطبيعي لصالح إيطاليا وأوروبا في سياق الانتقال إلى اقتصاد منزوع الكربون".