هلال شلغوم العيد يوقف شباب بلوزداد ويشعل المنافسة على لقب الدوري الجزائري

فجر هلال شلغوم، الذي يصارع من أجل البقاء، مفاجأة من العيار الثقيل إثر فوزه على مضيفه شباب بلوزداد المتصدر 1 / صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الجزائري لكرة القدم التي شهدت فوزا مثيرا لجمعية أولمبي الشلف على مضيف سريع غليزان 5 / 4.

والخسارة هي الأولى لشباب بلوزداد منذ 29 يناير الماضي، عقب سقوطه أمام مضيفه نجم مقرة بنفس النتيجة بالجولة الـ16.

ورغم هذه الهزيمة، لا زال شباب بلوزداد يتصدر الدوري بـ52 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة متقدما بـ5 نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة الذي يحل اليوم ضيفا على مولودية الجزائر.

فيما رفع هلال شلغوم العيد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

سجل إسحاق صلاح الدين حراري، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 12.

من جهته، أهدر شباب قسنطينة فرصة اللحاق بشبيبة القبائل ونادي بارادو في المركز الثالث، بعدما اكتفى بالتعادل 1/1، أمام ضيفه أمل الأربعاء، ليظل في المركز السادس بـ44 نقطة، فيما صار لمنافسه 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

تقدم محمد تومي، للزوار في الدقيقة الثالثة، وأدرك إبراهيم ديب، التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وفي مباراة حفلت بالإثارة والتشويق من بدايتها إلى نهايتها، تغلب جمعية أولمبي الشلف على مضيفه سريع غليزان 5 / 4.

وبهذه النتيجة، التحق جمعية الشلف، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي، بشباب قسنطينة في المركز السادس، فيما تقلصت حظوظ سريع غليزان في البقاء بنسبة كبيرة جدا بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وحقق وفاق سطيف، الذي يستعد لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، فوزا كبيرا على مضيفه أولمبي المدية 4 / 1، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة متقدما للمركز الثامن، فيما تراجع منافسه للمركز الـ15 بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة.

وزاد نجم شباب مقرة من محنة اتحاد الجزائر وتغلب عليه بهدف عبد السلام بوشوارب، في الدقيقة الـ73، ليصبح في رصيده 37 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تراجع الاتحاد للمركز العاشر بـ39 نقطة.

ولم يجد اتحاد بسكرة التاسع أية صعوبة في تجاوز مضيفه وداد تلمسان المتذيل، وتغلب عليه بثلاثية نظيفة.