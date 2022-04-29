رئيس البديل الألماني: على الحكومة الألمانية دعوة بوتين وزيلينسكي إلى برلين

اقترح زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، تينو شروبالا، أن تكون برلين موقعا لمحادثات سلام بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال شروبالا في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الجمعة: "لا ينبغي لنا الانحياز لطرف. بتسليم أسلحة ثقيلة، نفقد السيطرة على ما إذا كانت روسيا تعتبرنا طرفا في الحرب أم لا... بدلا من الدخول في الحرب كطرف، يجب على الحكومة الألمانية دعوة بوتين وزيلينسكي إلى برلين بصفتها وسيط محايد. يجب التفاوض هنا وليس في أنقرة".



ووافق البرلمان الألماني (بوندستاج) بأغلبية كبيرة أمس الخميس على تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا. وكانت الحكومة الألمانية وافقت في وقت سابق على تسليم دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات من مخزونات المصانع الألمانية. وتعتبر هذه الأسلحة الثقيلة الأولى التي يتم تسليمها مباشرة من ألمانيا إلى أوكرانيا. وقبل حرب أوكرانيا، كانت الحكومة الألمانية ترفض توريد أسلحة إلى مناطق أزمات.



ودعا شروبالا إلى وقف توريد أسلحة لأوكرانيا وإلغاء العقوبات ضد روسيا، محذرا من التصعيد، وقال: "إذا سمحت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنفسها بالانجرار إلى الحرب، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة نووية. علينا منع ذلك. يجب على ألمانيا أيضا قبول المصالح الأمنية المبررة لروسيا، وإلا فلن يكون هناك حل وسط".