استقرت أسعار الحديد، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بأسواق الجملة.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز نحو 19170 جنيها.

و سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 19100 جنيه.

و سجل سعر حديد بشاي نحو 19120 جنيها.

وسجل حديد المصريين نحو 19100 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

وسجل سعر حديد العشري نحو 19 ألف جنيه.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1290 جنيها.

ارتفع سعر أسمنت النصر 3 جنيهات ليسجل 1264 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت لافارج 5 جنيهات ليسجل 1275 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت وادي النيل 3 جنيهات ليسجل 1268 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت حلوان 3 جنيهات ليسجل 1278 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 5 جنيهات ليسجل 1285 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1265 جنيها.



