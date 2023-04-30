الأهلي يتعادل مع الرجاء ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم النادي الأهلي تأهله مساء اليوم السبت، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء بدون أهداف في إياب ربع النهائي، على مركب محمد الخامس.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، ليحسم الفريق الأحمر بهذه النتيجة تأهله إلى نصف النهائي.

وتابع هذه المباراة من المدرجات وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب والذي تأهل بأسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 والذي أقيم في قطر، ليكون المنتخب العربي والأفريقي الأول الذي لهذه المرتبة.

الشوط الأول

كما هو متوقع، خاض فريق الرجاء الشوط الأول بشكل ضاغط بحثًا عن الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، إلا أن دفاع النادي الأهلي بقيادة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم كانوا بالمرصاد.

في حين استمرت مرحلة جس النبض من النادي الأهلي حتى الدقيقة العاشرة التي استلم فيها أليو ديانج الكرة من منتصف الملعب ومن ثم سدد كرة قوية لكنها مرت بسلام على مرمى الرجاء.

وواصل فريق الرجاء ضغطه حتى على حكم المباراة، فطلب الفريق البيضاوي الحصول على ركلة جزاء في أكثر من كرة مشتركة مع لاعبي الأهلي داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول سقط محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، داخل منطقة الجزاء بعدما تم عركلته إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب بشكل طبيعي.

20 دقيقة مرت من المباراة ومازال الرجاء مسيطر بشكل نسبي على مجريات المباراة، إلا أن النادي الأهلي نجح في الاستحواذ على الكرة في وسط ملعبه فقط دون تشكيل هجمة خطيرة على مرمى الرجاء.

في حين يتسلح الرجاء يبأحد أهم لاعبي الدوري المغربي وهو حمزة خابا الذي يسعى لمباغتة النادي الأهلي سواء بالسقوط داخل منطقة الجزاء أو تسديد الكرة المباشرة لكن الدفاع الأهلاوي في الموعد حتى الآن.

الدقيقة 28 شهدت أخطر هجمات الرجاء، حيث سدد يسري بوزوق في حدود خط المرمى، إلا أن محمد الشناوي تصدى لها بنجاح.

وحصل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على أول كارت أصفر في اللقاء بعد عركلة لاعب الرجاء من على حدود مرمى الأهلي، واستغلها الفريق الرجاوي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي.

وبعدها مباشرة حصل فريق الرجاء على ركلة ركنية واستقبلها محمد المكعازي ولكنها مرت خارج الشباك.

وفي الدقيقة 45 قرر الحكم الليبي العودة لتقنية الفيديو بعد استدعاء من حكم التقنية بسبب احتكاك بين أليو ديانج واللاعب الجزائري يسري بوزوق، وبعد رؤية اللعبة في الإعادة قرر احتساب ركلة جزاء للرجاء.

يسري بوزوق أهدرها بتسديدة صاروخية اصطدمت بالعارضة وخرجت لخارج المرمى.

ومن ثم انهى الحكم الليبي الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أهدى من جانب الفريقين، بل بادر حسين الشحات بالتسديد في الدقيقة 52، لكنها مرت بسلام على مرمى الرجاء.

وأجرى مارسيل كولر، مدرب الأهلي، التغيير الأول في الدقيقة 57 بنزول محمد شريف بدلا من محمود كهربا لينشط الجبهة الهجومية واستغلال الأخطاء.

الأهلي بقيادة كولر كان حريصًا على ألا يستقبل أهدافًا خلال الوقت المبتقي من الشوط الثاني، وبالتالي وصلت الدقيقة 70 بدون تسجيل أي أهداف في المباراة.

الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني شهدت فرصة خطيرة لحسين الشحات الذي توغل لداخل منطقة جزاء الرجاء ولكن أبعدها الدفاع ببراعة من أمامه ويحلص بعدها على كارت أصفر.

حمزة خابا كاد أن يسجل هدف الرجاء الأول في الدقيقة 75 بعدما انفرد بالمرمى الخالي من دفاعه وحارسه لكن وضعها في الخارج لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة 80 أجرى مارسيل كولر تغييرين من جديد حيث أشرك طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات.

وقبل نهاية الوقت الاصلي وتحديدًا عند الدقيقة 88 أخرج مارسيل كولر، الثنائي أليو ديانج ومحمد هاني، وأشرك بدلا منهم خالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا.

ولم تأت الدقائق المتبقية بجديد ليعلن حكم المباراة نهايتها بالتعادل السلبي بدون أهداف.