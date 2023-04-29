رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية العمل من أجل إحياء مبادرة السلام العربية

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، على أهمية العمل من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.



جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه برام الله، وفدًا من الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، حيث أطلعه على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع والانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



ودعا أشتية الاتحاد للقيام بحراك على مستوى العالم للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وعقد الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ترشحا وانتخابا.



وقال أشتية: "إسرائيل تشن علينا عدة حروب على الجغرافيا والديموغرافيا والمال والرواية، وهي تهدف باحتلالها للسيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، لا سيما القتل والاعتقال اليومي، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والسيطرة على غالبية المصادر المائية الفلسطينية وسرقتها، إضافة الى وضع القيود أمام حرية حركة الأفراد والبضائع".



وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، حملات المناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا أهمية زيارات الوفود الدولية لفلسطين والاطلاع على الأوضاع من على أرض الواقع للتعرف على حقيقة الاحتلال وما يسببه من معاناة لأبناء الشعب الفلسطيني.