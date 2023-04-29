 جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بالمنيا - بوابة الشروق
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جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 6:36 ص | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 6:39 ص

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة.


تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بالعثور علي على جثة "ش.م" 30 عامًا، داخل منزلها بإحدى قرى المركز في ظروف غامضة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.

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