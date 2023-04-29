محامي كهربا يحدد موعد سداد غرامة الزمالك

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كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم النادي الأهلي، موعد سداد الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح ناديه السابق الزمالك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد وقع عقوبة على كهربا بسبب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد، وبالتالي سيدفع للفريق الأبيض فيما يقارب 3 ملايين دولار.

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: «كهربا نجم الشباك في الأهلي حاليًا بأدائه، وليس بسبب أي أزمات، ومشاركته قانونية بحسب لوائح فيفا، التي تتضمن مهلة لسداد الغرامة المستحقة لناديه السابق».

وتابع: «عودة النشاط الرياضي إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، قد يفيد اللاعب ويعيد الحسابات ليتحمل الغرامة التي وقعت ضد هذا الفريق».

وأتم : «الغرامة سيتم سدادها مع نهاية المهلة القانونية في شهر أغسطس القادم، وربما تمتد المهلة مرة أخرى إلى عام 2024».