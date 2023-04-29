ضبط شخص بحوزته 48 طربة حشيش وسلاح ناري بطنطا

نجح ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 48 طربة حشيش وسلاح ناري قبل توزيعها على عملائة بدائرة القسم.

البداية مع بلاغ تلقاه اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا برئاسة الرائد بسام حشكل، رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد جمعة والنقيب عمرو تركي، معاوني المباحث من ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة مرسيدس وبحوزته 48 طربة حشيش وبندقية خرطوش وأعيرة نارية، وذلك قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم

تم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.