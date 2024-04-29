الرئيس الحالي لمجلس الأمن: حذرنا إسرائيل من أن اجتياح رفح خط أحمر

قالت الرئيسة الحالية لمجلس الأمن المندوبة الدائمة لدى دولة مالطا في الأمم المتحدة السفيرة فانيسا فرايزر، إن بلادها تدين عمليات التهجير أو نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وشددت في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، على أهمية بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، وتوفير كل احتياجاتهم، وتقديم كل المساعدات اللازمة التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية.

وأعربت عن إدانة بلادها لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية وأي استخدام للقوة من أجل تهجير الفلسطينيين، قائلة إنه يعد «انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وبمثابة جريمة حرب».

وأشارت إلى أن مجلس الأمن لم يدرس مشروعات قرار مخصصة لوقف اجتياح رفح، لكنه كان واضحًا بإدانة العملية العسكرية الإسرائيلية – إذا تمت - ويدعو جميع الأطراف لضبط النفس.

ولفتت إلى أن مجلس الأمن حذر إسرائيل من أن اجتياح رفح «خط أحمر»، مضيفة: «العملية لها تداعيات خطيرة للغاية إذا ما أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة، وهو أمر تمت إدانته على مدار الأسابيع الماضية من كل أنحاء العالم».