محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.6%.

ونوه بالانتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34% وتشمل ( الأعمال الاعتيادية وأعمال الإزالة- وأعمال الميكانيكا – أعمال الكهرباء)، كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%، ونسبة تنفيذ المبنى الإداري بلغت 35%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77%، ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78%، ونسبة تنفيذ مباني الأكشاك بلغت 70%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 81%.

وأضاف الداودي، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.