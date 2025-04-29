 السجن 10 سنوات لموظف بشركة سياحة متهم بحيازة الكوكايين في السلام - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 8:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السجن 10 سنوات لموظف بشركة سياحة متهم بحيازة الكوكايين في السلام

شيماء عمار
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 8:17 م

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم موظف بشركة سياحة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بحيازة الكوكايين المخدر بمنطقة السلام.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " م.ع" موظف بشركة سياحة، أنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (كوكايين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز، وعمرو سعيد، ونادر محمد، وأمانة سر سيد نجاح، وعبد الله أبو ضيف.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بحيازة المود المخدرة، حيث عثر معه على 23 كيس مخدر وميزان حساس ومبلغ مالي.

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