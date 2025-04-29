أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه النادي رفضه لإجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.

وتمسك نادي الزمالك في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقاً للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها غداً الأربعاء الموافق يوم 30 أبريل الجاري.

يأتي ذلك الخطاب رداً على الخطاب الذي تلقاها النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل قاطع، خاصة وأن مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة، ويحاول اللاعب اختلاقها لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.