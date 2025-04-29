العراق والأردن يدعوان إلى تنسيق دولي لوقف حرب غزة وتثبيت هدنة لبنان

- اتصال هاتفي بين محمد شياع السوداني مع الملك عبد الله الثاني

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وملك الأردن عبد الله الثاني، إلى تنسيق دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتثبيت الهدنة في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبحسب البيان، تناولت المباحثات بين الجانبين "العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية".

كما جرى "استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، فضلاً عن البحث في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمستويات"، وفق البيان ذاته.

وأكد الجانبان "ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية غير مسبوقة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

من جهة ثانية، أكد السوداني وملك الأردن ضرورة "تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنسيق الجهود مع جميع الدول لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص.

ومنذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2766 خرقا له، ما خلّف 195 شهيدا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.