كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خطة النادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق الكروي الأول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال خالد الغندور، في تصريحات إعلامية عبر قناة «المحور»: «النادي الأهلي يفاضل بين الثنائي توفيق محمد لاعب بتروجت ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوبترا، لدعم مركز الظهير الأيسر استعدادًا للموسم الجديد».
وتابع: «الأهلي يتجه لتوجيه الشكر لعلي معلول بنهاية الموسم وعدم تفعيل بند شراء يحيي عطية الله بعد كأس العالم للأندية».
وأضاف: «يتم متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة من جانب الاسكاوتنج تيم الخاص بالنادي الأهلي قبل الاستقرار على أحدهم للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه».