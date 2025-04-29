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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خطة النادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق الكروي الأول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إعلامية عبر قناة «المحور»: «النادي الأهلي يفاضل بين الثنائي توفيق محمد لاعب بتروجت ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوبترا، لدعم مركز الظهير الأيسر استعدادًا للموسم الجديد».

وتابع: «الأهلي يتجه لتوجيه الشكر لعلي معلول بنهاية الموسم وعدم تفعيل بند شراء يحيي عطية الله بعد كأس العالم للأندية».

وأضاف: «يتم متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة من جانب الاسكاوتنج تيم الخاص بالنادي الأهلي قبل الاستقرار على أحدهم للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه».