تعرض موكب نتنياهو لحادث سير قرب مكتبه

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير وتوقف عن الحركة.

وأضافت الهيئة "رسمية"، أنه من المرجح أن الموكب اصطدم بدراجة نارية، وأن نتنياهو كان متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث.

שיירת רה"מ ככל הנראה פגעה באופנוע. נתניהו נכח בשיירה, אך שהה הרחק מהרכב המעורב בתאונה@SuleimanMas1 @HGoldich https://t.co/rzpW7AgDEr pic.twitter.com/4svihMRohz — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2025

وأشارت إلى أن نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.

وكان نتنياهو قد مثُل اليوم الثلاثاء، للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 ديسمبر 2024.

وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى نتنياهو في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. ومن المقرر أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 مايو المقبل.