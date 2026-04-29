جهاز العاشر يعلن بيع 19 محلا بـ50 مليون جنيه في مزايدة علنية

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز، والمشرف على جهاز الحدائق، بيع 19 محلا بـ50 مليون جنيه في مزايدة علنية.

وعُقدت الجلسة بمقر الجهاز بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزايدات، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وشمل الطرح 26 محلًا تجاريًا، منها 23 محلًا بالأسواق التجارية في الحيين العاشر والثاني عشر، بالإضافة إلى 3 محلات أسفل مبنى مجمع المصالح الحكومية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 17 و99 مترًا مربعًا، بما يلبّي احتياجات أنشطة تجارية مختلفة.

وأسفرت جلسة المزايدة العلنية عن بيع 19 محلًا تجاريًا بإجمالي حصيلة بلغت 50 مليونًا و706 آلاف و700 جنيه، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين على الفرص المطروحة داخل المدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن نتائج المزايدة تعكس تنامي الإقبال على الاستثمار داخل مدينة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في طرح مزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.