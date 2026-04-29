مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تشريعا لتقييد صلاحيات ترامب بشأن كوبا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء تشريعا تقدم به الديمقراطيون كان من شأنه إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما يُعرف بـ "حصار الطاقة" على كوبا ما لم يحصل على موافقة الكونجرس.

وأظهر تصويت مجلس الشيوخ على قرار صلاحيات الحرب كيف يواصل الجمهوريون دعم الرئيس دونالد ترامب بينما يتخذ إجراءات أحادية لفرض القوة الأمريكية في عدد من الصراعات العالمية، بما في ذلك فنزويلا وإيران وكوبا، وهي واحدة من أقرب جيران الولايات المتحدة لكنها خصم قديم لها.

ودفع الديمقراطيون مرارا لإجراء تصويتات تشريعية تهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على نشر القوة العسكرية في تلك النزاعات، لكن أيا منها لم ينجح. وكان تصويت الثلاثاء هو الأول المتعلق بكوبا، وكان من شأنه أن يلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس قبل شن أي هجمات على الجزيرة.

ولإسقاط القرار، قال الجمهوريون إنه غير منضبط إجرائيا لأن الولايات المتحدة ليست منخرطة في أعمال عدائية مباشرة مع كوبا. ونجحت هذه المناورة في إسقاط التشريع بنتيجة 51 مقابل 47.

وكان السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لإسقاط القرار، بينما كان عضوا مجلس الشيوخ سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من كنتاكي هما الجمهوريان الوحيدان اللذان أيدا القرار.

وتعاني الجزيرة الكاريبية من انقطاعات في المياه والكهرباء، في ظل العقوبات الأمريكية وتعطيل شحنات النفط القادمة من فنزويلا.