استجابة عاجلة تنقذ مسنًا بلا مأوى بالإسكندرية وتوفر له رعاية كاملة

تحركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بشكل فوري عقب تلقي بلاغ عن حالة إنسانية عاجلة، حيث تم الدفع بفريق التدخل السريع للتعامل مع الموقف ميدانيًا وتقديم الدعم اللازم.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم أنه، من خلال المعاينة، تبيّن وجود رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بلا مأوى، كان قد أمضى 21 يومًا داخل مستشفى الميري دون وجود مرافق يتولى رعايته.

وأكدت الفحوصات حصوله على الرعاية الطبية الكاملة خلال فترة وجوده بالمستشفى، وأن حالته الصحية لم تعد تستدعي الاستمرار في الحجز.

وعلى الفور، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إيداع الحالة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية عقب استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والطبية، والتي تضمنت إعداد تقرير طبي شامل وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة العطارين.

وتأتي هذه الاستجابة في إطار جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية للتعامل السريع مع الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به أجهزة الدولة.