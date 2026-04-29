الأربعاء 29 أبريل 2026 1:23 م القاهرة
محكمة استئناف كورية جنوبية تحكم بالسجن 7 سنوات على الرئيس المخلوع يون سوك يول

سول - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 12:52 م

حكمت محكمة استئناف كورية جنوبية اليوم الأربعاء بالسجن سبع سنوات على الرئيس المخلوع يون سوك يول، بسبب مقاومته الاعتقال وتجاوزه اجتماعا لمجلس الوزراء الشرعي ، قبل فرضه الأحكام العرفية لمدة قصيرة في ديسمبر 2024 .

تأتي إدانة يون سوك يول بتهمة عرقلة سير العدالة وغيرها من التهم إضافة إلى حكم بالسجن مدى الحياة، تم صدوره بالفعل صدره بتهم التمرد الناجمة عن مساعيه الاستبدادية المربكة التي أثارت أخطر أزمة تواجه الديمقراطية في البلاد منذ عقود.

وقال قاضي محكمة سول العليا، يون سونج-سيك إن الرئيس السابق المحافظ تهرب من اجتماع مفوض قانونا لمجلس مجلس الوزراء بكامل هيئته ، قبل إعلان الأحكام العرفية وزور وثائق للتستر على هذا التجاوز ونشر عناصر أمنية "كجيش خاص" لمقاومة جهود إنفاذ القانون لاعتقاله في الأسابيع التي تلت عزله. ووقف الرئيس السابق يون هادئا ، أثناء النطق بالحكم ولم يدل بأي تعليق.

