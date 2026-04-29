العريش تشهد افتتاح ملتقى سيناء الثاني لفنون البادية

شهد قصر ثقافة العريش، افتتاج ملتقى سيناء الثاني لفنون البادية، مساء أمس الثلاثاء، والذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، و محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، وتنظمه هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج الاحتفالات بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، والاحتفاء بمحافظة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية.

بدأت فعاليات افتتاح الملتقي بتفقد الحضور معرضا للحرف التراثية والبيئية المصاحب للملتقى، يضم مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية، والتي تعكس الهوية الثقافية المميزة لأبناء سيناء، ومنها مشغولات الجلد الطبيعي المزخرفة، وأعمال الصدف، والرسم على الأطباق، والأركت، والنسيج، والخوص، والخيامية، والحلي والإكسسوارات، بالإضافة إلى الأزياء السيناوية التقليدية، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور إسلام زكي، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، وأحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

ووسط حضور لافت من أهالي سيناء، شهد مسرح القصر باقة من العروض الفنية المتنوعة لفرقة العريش للفنون الشعبية، بقيادة الفنان سامح الكاشف، وتضمنت استعراضات تجسد التراث السيناوي، من خلال رقصات وفلكلور العريش، بمصاحبة غناء الفنان غريب مؤمن.

وقدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد عبدالله، عروض مستوحاة من البيئة الصحراوية وفنون الواحات، حيث قدمت رقصات "الخزام" و"كف العرب"، على أنغام العود والمزمار والطبول والدفوف، وبمشاركة الفنان حسن ناجي، في لوحة فنية عكست تلاقي وتكامل الفنون التراثية من مختلف البيئات المصرية.

في كلمته، أكد الفنان أحمد الشافعي أن ملتقى فنون البادية في دورته الثانية يأتي ليعكس ثراء وتنوع التراث البدوي، من خلال ما يقدمه من فنون حركية وموسيقية على مدار ثلاثة أيام، مشددا على أهمية الحفاظ على الفنون الشعبية باعتبارها أحد أهم روافد الهوية الثقافية المصرية.

يتضمن برنامج الملتقي اليوم الأربعاء، عروض تقدمها فرقتي العريش والغردقة للفنون الشعبية، على أن تختتم فعاليات الملتقى غد الخميس بعروض لفرقتي العريش والفيوم للفنون التلقائية، إلى جانب استمرار معرض الحرف والمنتجات اليدوية طوال أيام الملتقى.