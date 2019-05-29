الأربعاء 29 مايو 2019 1:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

إعادة الجنسية الأوكرانية للزعيم الجورجي السابق ساكاشفيلي

( د ب أ )
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:45 ص

أصدر الرئيس الأوكراني قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة الجنسية الأوكرانية للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وتم تعيين ساكاشفيلي ، الذي خدم فترتين متتاليتين كرئيس لجورجيا حتى عام 2013 ، حاكمًا لمنطقة أوديسا المرموقة في أوكرانيا على البحر الأسود في عام 2015.

واستقال ساكاشفيلي بعد عام ونصف العام، متهما الرئيس الأوكراني في ذلك الوقت ، بيترو بوروشينكو ، بإدامة الفساد المستشري في البلاد.

ورد بوروشينكو على ذلك بإسقاط الجنسية الأوكرانية عن ساكاشفيلي.

واستمر ساكاشفيلي في دعم الحملة الانتخابية للرجل الذي سيخلف بوروشينكو كرئيس ، فولوديمير زيلينسكي.

وعدل زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوم بوروشينكو لعام 2017 الذي أسقط فيه جنسية ساكاشفيلي ، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي.

وأعلن ساكاشفيلي على الفور أنه سيعود إلى كييف غدا الأربعاء.

ونشر ساكاشفيلي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سأعود إلى الوطن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك