إعادة الجنسية الأوكرانية للزعيم الجورجي السابق ساكاشفيلي

أصدر الرئيس الأوكراني قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة الجنسية الأوكرانية للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
وتم تعيين ساكاشفيلي ، الذي خدم فترتين متتاليتين كرئيس لجورجيا حتى عام 2013 ، حاكمًا لمنطقة أوديسا المرموقة في أوكرانيا على البحر الأسود في عام 2015.
واستقال ساكاشفيلي بعد عام ونصف العام، متهما الرئيس الأوكراني في ذلك الوقت ، بيترو بوروشينكو ، بإدامة الفساد المستشري في البلاد.
ورد بوروشينكو على ذلك بإسقاط الجنسية الأوكرانية عن ساكاشفيلي.
واستمر ساكاشفيلي في دعم الحملة الانتخابية للرجل الذي سيخلف بوروشينكو كرئيس ، فولوديمير زيلينسكي.
وعدل زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوم بوروشينكو لعام 2017 الذي أسقط فيه جنسية ساكاشفيلي ، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي.
وأعلن ساكاشفيلي على الفور أنه سيعود إلى كييف غدا الأربعاء.
ونشر ساكاشفيلي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سأعود إلى الوطن".