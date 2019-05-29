تجارة الخدمات تشهد نموا مستقرا في الصين

أظهرت نتائج البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة التجارة الصينية مؤخرا أن تجارة الخدمات الصينية سجلت نموا قويا في عام 2018 وحافظت على زخم متفائل في الربع الأول من العام الجاري وسط شكوك خارجية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء إن تجارة الخدمات في الصين ارتفعت بنسبة 6ر2 في المئة إلى 92ر1 تريليون يوان (حوالي 191 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2019.

وفي الربع الأول أيضا، بلغت صادرات الخدمات 49ر463 مليار يوان، بزيادة 3ر10 في المئة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3ر1 في المئة إلى 49ر828 مليار يوان، لتسجل عجزا بقيمة 365 مليار يوان، بانخفاض 3ر14 في المئة على أساس سنوي.

وفي عام 2018، شهدت تجارة الخدمة الصينية نموا قويا بلغ 5ر11 في المئة حيث وصلت إلى 24ر5 تريليون يوان، لتسجل رقما تاريخيا وتحقق المرتبة الثانية عالميا للعام الخامس على التوالي.

وفي العام الماضي، ازدادت صادرات الخدمات بنسبة 6ر14 في المئة، مسجلة أسرع نمو منذ عام 2011، في حين زادت الواردات بنسبة 10 في المئة .

وفي الربع الأول من عام 2019، وصلت حصة تجارة الخدمات ضمن إجمالي التجارة الخارجية للبلاد إلى 6ر15 في المئة، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن حصتها في عام 2018، مما أشار إلى زخم التوسع القوي.

ومن بين إجمالي تجارة الخدمات، شهدت التجارة في الخدمات الناشئة زيادة بنسبة 6ر12 في المئة على أساس سنوي، بارتفاع10 نقاط مئوية عن معدل النمو الشامل لتجارة الخدمات.