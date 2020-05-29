حاكم مينيسوتا يستدعي الحرس الوطني بعد أعمال شغب أعقبت وفاة رجل أسود

جانب من الأحداث في مينيابوليس - د.ب.ا

استدعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز يوم الخميس الحرس الوطني بعد أن اندلعت أعمال شغب في أجزاء من مدينة مينيابوليس في أعقاب وفاة رجل أسود كان محتجزا لدى الشرطة.

وقال والتز في أمر تنفيذي: "لسوء الحظ ، شارك بعض الأفراد في نشاط غير قانوني وخطير، بما في ذلك الحرق العمد وأعمال شغب ونهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف أن "هذه الأنشطة تهدد سلامة المتظاهرين الشرعيين وغيرهم من مواطني مينيسوتا، وقد أصيب بالفعل كل من المستجيبين والمتظاهرين".

وطلب عمدة مينيابوليس جاكوب فريي المساعدة بعد احتجاجات سلمية إلى حد كبير أثارتها وفاة جورج فلويد قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ونهب ليل الأربعاء.