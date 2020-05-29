رابطة الدوري الجزائري تواجه المشتبه بهما في قضية التلاعب بالمباريات

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الجزائري لكرة القدم عن مواجهة فهد حلفاية، مدير عام نادي وفاق سطيف، ونسيم سعداوي، وكيل اللاعبين، وجها لوجه، في إطار تحقيقاتها في قضية التسجيل الهاتفي المسرّب الذي يتضمن فحواه سعي للتلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري.

وقالت لجنة الانضباط في بيان نشرته رابطة الدوري في موقعها الرسمي مساء الخميس، إن حلفاية وسعداوي، سيتواجها في جلسة مقرر لها الأثنين أول يونيو المقبل.

واستمعت لجنة الانضباط يوم الخميس إلى أقوال نسيم سعداوي، بعدما كانت قامت بالمثل مع حلفاية، في جلسة عقدت الخميس الماضي. كما ستستمع لجنة الأخلاقيات باتحاد الكرة الجزائري لسعداوي في السابع من يونيو.

وتبين أن حلفاية، الذي نسب إليه التسجيل المسرّب كان يتحدث هاتفيا إلى سعداوي.

على صعيد متصل، استدعت لجنة الانضباط عبد الله بن عيسى، رئيس نادي اتحاد بسكرة، وانيس بن حمادي، رئيس أهلي شباب برج بوعريريج، للاستماع لأقوالهما منفصلين، في جلسة مقررة الأحد المقبل.

وذكر حلفاية في التسجيل اسم نادي اتحاد بسكرة، واسم أنيس ( بن حمادي).

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة في الجزائر رفعت دعوى قضائية ضد مجهول، كما تم ادخال كل من شباب بلوزداد متصدر الدوري، وشباب أهلي برج بوعريريج كطرف مدني في القضية.