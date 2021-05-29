وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن وقف إطلاق النار لإرساء أمن دائم

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي بيني جانتس، خلال اتصال هاتفي، دعم الإدارة الأمريكية للبناء على وقف إطلاق النار لإرساء أمن دائم.



وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن وزير الدفاع الأمريكي أكد لنظيره الإسرائيلي دعم الإدارة الأمريكية للبناء على وقف إطلاق النار لإرساء أمن دائم، مشيرة إلى اتفاق الوزيرين على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع المشتركة.



جدير بالذكر أن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدأ فجر يوم 22 مايو الجاري، بعد تصعيد عسكري استمر 11 يوما بوساطة مصرية.