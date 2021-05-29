مرجان: سنوقف الاحتفالات على قناة الأهلي تضامنا مع قمصان في وفاة والدته

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قال محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، أن سامى قمصان، المدرب المساعد لفريق النادى الأهلى، تلقى اليوم نبأ وفاة والدته، وهو موجود فى قطر، لخوض الأهلى مباراة السوبر أمام نهضة بركان المغربى.

وأوضح مرجان، أنه يتقدم لسامى قمصان، بخالص العزاء، ولكافة أسرته، فى مصابهم الأليم.

كما قررت قناة النادى الأهلى إيقاف الاحتفالات بفوز الفريق ببطولة السوبر، مشاطرة لسلمى قمصان، أحزانه.

يذكر أن سامى قمصان كان موجوداً في العاصمة القطرية الدوحة، لخوض فريق الأهلى مباراة السوبر أمام نهضة بركان، ونجح في انتزاع اللقب.