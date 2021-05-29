أهدت الفنانة ريهام عبد الغفور، الكثير من الأغاني لأصدقائها وأحبائها، وأول أغنية أهدتها لابنها بعنوان «غلبت أصالح في روحي» للفنانة أم كلثوم.

كما أهدت ريهام خلال حوارها عبر فضائية «سي بي سي» أغنية "توبة" للفنان عبد الحليم حافظ، إلى الأدوار الغير مقتنعة بها؛ حتى لا تشعر بندم جديد كما تفعل حاليا؛ بشأن أدوار سابقة لها.

وأوضحت أن هناك صديق كان مقرب لها؛ لكنه خذلها ولم يصون العشرة؛ بل وتلقت على يده أذى كبير، فأهدته أغنية "مش مسامحة"، للمطربة نوال الزغبي، ورغم أن ريهام شخصية متسامحة لن تغفر له أبدا؛ بسبب قوة الأذى الذي تلقته منه.

وعن أغنية "حبيتك بالصيف"، للمطربة فيروز، قالت بأنها ستهديها لزوجها، موجهة الشكر لبعض صديقاتها من الوسط الفني، فقد وصفت منى ذكي، بأنها مثلها الأعلى، ومنة شلبي أول صديقة لها في الوسط.

وتابعت: « الجميع اشتاق إلى حنان ترك، خاصة وأنها لن تنسى وقفتها بجانبها في مسلسل أميرة في عابدين، كما وصفت حنان مطاوع بأنها أطيب إنسانة.

وبالحديث عن أهم شخص في حياة ريهام، أشارت إلى أنه أبيها الفنان أشرف عبد الغفور، الذي كان ولا زال أكبر سند وداعم لها في الحياة، فقد أقرضها الكثير من الأموال التي لم تستطع سداد بعضها حتى الآن، فلولاه لما كانت قامت بأشياء عديدة.