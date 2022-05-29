ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة بزعم تسليمهم وحدات سكنية

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة والإستيلاء على أموالهم بقصد تسليمهم وحدات سكنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات لتضررهم من قيام شخص بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقام بالنصب عليهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ ٣١ يناير الماضى تبلغ من شخص مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضاً عن عدد ١١ شخص آخر بتضررهم من صاحب إحدى الشركات للتسويق العقارى الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو ٩ ملايين جنيه نظير التعاقد على وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه ورفض رد المبالغ المالية وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم و ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضر له، وتعثره من إتمام الاتفاق بينهم بسبب جائحة "كورونا" وكذا توقف الحاجزين عن سداد الأقساط.