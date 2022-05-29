الوزير: شركتا أوراسكوم والمقاولون العرب ستنفذان القطار الكهربائي مع سيمنز

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مشروع القطار الكهربائي بمصر هو أكبر مشروع نقل يتم إنشاؤه على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد: «لم يحدث أنّ دولة أنشأت خطوط سيكة حديد كهرباء لـ 2000 كيلو متر.. وشركتا أوراسكوم والمقاولون العرب ستعملان مع سيمنز في الأعمال الإنشائية بالمشروع».

وعبّر عن أمله وثقته في الانتهاء من المشروع في توقيته وتقديمه للشعب المصري، متابعًا: «آن الآوان نركب قطارات كهربايئة سريعة صديقة للبيئة تقلل وقت التنقل».

وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.