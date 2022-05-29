لغة الأرقام تكتب لعنة مستمرة لـ صلاح أمام ريال مدريد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل فريق ريال مدريد استمرار عقدته أمام محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخه، بعد الفوز في الدور النهائي بهدف دون رد.

ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر تعقيدا لصلاح حيث واجه الفرعون المصري الأندية الإسبانية في 18 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وفاز في 5 مباريات فقط.

وتقابل صلاح مع فريق ريال مدريد، في 6 مباريات مع روما وليفربول، خرج منها بخمس خسائر وتعادل واحد، وضد أتليتكو مدريد لعب صلاح 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، فاز في 2 وخسر 2 وسجل هدفين.

وأمام أشبيلية خاض صلاح 4 مباريات خسر في 2 وتعادل مثلهما وسجل هدف وحيد، ومع برشلونة لعب صلاح مرتين خسر مباراة وتعادل في الأخرى ولم يسجل ضدهم أي أهداف.

ويعد فياريال هو الفريق الوحيد الذي نجح صلاح في الفوز عليه في 3 مباريات.